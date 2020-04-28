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Бокс на карантине: Усик и Беринчик провели спарринг

Бокс на карантине: Усик и Беринчик провели спарринг
08:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Боксеры поспаринговались на ринге.

Украинский боксер Денис Беринчик в своем Instagram-аккаунте поделился фото с совместной тренировке с Александром Усиком.

"Улыбка спасет мир", - подписал фотографию Беринчик.

Стоит отметить, что Усик и Беринчик - друзья. Ранее они выступали в одной команде Украинские атаманы. Также боксеры вместе выступали на Олимпийских играх-2012 года.

 
 
 
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Улыбка спасёт мир #berinchykteam #usykchisora #boxing #box #boxingtraining #usyk17

Публикация от Денис Беринчик (@berinchyk)

Месси или Роналду: кто забьет первым после карантина?

Напомним, ранее в Сеть попало архивное видео спарринга Беринчика и Ломаченко.

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Бокс, Денис Беринчик, Александр Усик, Бокс новости.
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