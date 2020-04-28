Бокс на карантине: Усик и Беринчик провели спарринг

Новости спорта:Боксеры поспаринговались на ринге.

Украинский боксер Денис Беринчик в своем Instagram-аккаунте поделился фото с совместной тренировке с Александром Усиком.

"Улыбка спасет мир", - подписал фотографию Беринчик.

Стоит отметить, что Усик и Беринчик - друзья. Ранее они выступали в одной команде Украинские атаманы. Также боксеры вместе выступали на Олимпийских играх-2012 года.

Напомним, ранее в Сеть попало архивное видео спарринга Беринчика и Ломаченко.