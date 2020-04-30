Коронавирус может ускорить проведение боя Джошуа - Фьюри

Новости спорта:Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе может состояться благодаря коронавирусу.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что коронавирус может помочь в организации боя чемпиона мира в супертяжелом веса по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО)

"Со зрителями или без них мы не можем организовать третий бой Фьюри с Уайлдером, так как Тайсон не может вернуться в США из-за запрета на поездки из Великобритании. Уайлдер также не может попасть в Англию.

Возможно ли из-за этого организовать бой Фьюри с Джошуа? Все возможно.

Сейчас мы работаем с тем, что никто не имеет подобного опыта. Мне 88 лет, но я никогда не работал в подобных условиях. Но все возможно. Мы должны садиться и обсуждать, как мы будем двигаться дальше.

Все в Великобритании хотят видеть бой двух британских чемпионов Фьюри и Джошуа. Когда это может случиться? Я не знаю.

Я также являюсь промоутером Кубратом Пулева, и на следующей неделе мы говорим с Эдди Хирном о том, как это сделать бой Джошуа против Пулева", - цитирует Арума Sky Sports.