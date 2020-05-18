Беринчик решил купить маску в конце карантина (Видео)

Новости спорта:Обладатель пояса WBO International рассказал фанатам, что карантина больше нет.

Обладатель пояса WBO International Денис Беринчик записал видеоролик для Instagram, в котором почему-то сказал фанатам, что карантин закончился.

Боксер купил новую маску и сходил на Новую почту за посылками из Харькова.

Коноплянка рассказал, как проводил время на карантине