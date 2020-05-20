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Владимир Кличко: Вернемся ли мы к старым привычкам после коронавируса?

Владимир Кличко: Вернемся ли мы к старым привычкам после коронавируса?
07:36 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Владимир заметил, что не уверен в том, какой будет мир после COVID-19.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко высказался касательно того, как обстоят дела с пандемией коронавируса в Украине.

"Мое сердце начало биться чаще, когда я впервые вышел на поле для гольфа. Может быть, теперь это для меня более ценно, чем когда-либо.

Я себя спрашиваю: вернемся ли мы к старым привычкам после коронавируса? Сохраним ли мы такие качества, как внимание, забота, солидарность и развитие цифровых технологий?

Все-таки, цифровой мир не сможет заменить собой все. К примеру, мою игру в гольф. Конец карантина не означает конец пандемии, мы это понимаем. Однако это может стать началом новой реальности, некого баланса между компьютерным и аналоговым миром", – отметил экс-боец в своем Instagram.

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Ранее Владимир Кличко рассказал, чего ему не хватает на карантине.

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Владимир Кличко, Карантин, Пандемия, Коронавирус.
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