Кто сможет повторить ?: Ломаченко удивил болельщиков новым нереальным трюком (Видео)

Новости спорта:Василий Ломаченко просит найти того, кто сможет повторить увиденное.

Чемпион WBA/WBO в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) вновь поразил своих фанатов нереальным трюком с мячами и попросил найти того, кто сможет повторить увиденное.

Видео трюка Василия доступно на страничке lomus_official в Инстаграме:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Кто сможет повторить ? Отмечай @lomus_official #loma#lomachenko#lomus#lomusofficial#training#boxing#gym#fun#challenge#ломаченко#бокс#lomachallenge Публикация от LomUs™️ (@lomus_official) 6 Июн 2020 в 4:28 PDT

Ранее сообзалось, что Василий Ломаченко в середине июня прилетит в США для подготовки к бою с Теофимо Лопесом.