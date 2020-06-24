Чемпион мира по боксу заразился коронавирусом накануне боя

Чемпион WBO в первом легком весе Джеймел Херринг не сможет провести защиту своего титула 2 июля в Лас-Вегасе в поединке против Джонатана Окендо, так как в конце прошлой недели его тест на коронавирус оказался положительным. Об этом сообщает ESPN.

По словам чемпиона он почувствовал симптомы болезни раньше, и у него даже поднялась температура, но к тому моменту, когда результаты теста стали известны, он уже почувствовал облегчение.

"У меня все нормально, чувствую себя как обычно, — сказал Херринг, который прошел тестирование перед тем, как выехать из своего тренировочного лагеря в Омахе в Лас-Вегас. — После того как прошла лихорадка, я чувствую себя хорошо. Я даже не знал, что у меня коронавирус, пока не началась лихорадка".

Сейчас компания Top Rank рассчитывает провести бой Херринг-Окендо в своем шоу 14 июля, если врачи допустят Херринга до участия в шоу. Также они рассматривают возможность заполнить освободившееся место в шоу 2 июля поединком между экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Хосе Педрасой и Миккелом Лепьером, который был запланирован на 18 июля, но тоже был отложен из-за того, что менеджер Лепьера оказался носителем коронавируса.

Случай с Херрингом — это уже четвертая отмена боя из-за коронавируса для Top Rank, которая начала регулярное проведение вечеров бокса в июне.

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