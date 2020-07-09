Игрок Реала сдал повторный тест на коронавирус

Вингер Реала Винисиус Жуниор сдал повторный тест на коронавирус. Анализ игрока показал отрицательный результат.
Таким образом, бразилец будет включен в заявку Реала на ближайший матч Ла Лиги против Алавеса.
Напомним, что первое тестирование Винисиуса на COVID-19 показало отклонения от нормы, в связи с чем участие игрока в ближайших матчах клуба было под вопросом.
В текущем сезоне бразилец провел 35 матчей за Реал во всех турнирах, забив пять голов и отдав четыре результативных передачи.
Реал лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая Барселону на одно очко за четыре тура до финиша чемпионата. Также у команды Зидана есть матч в запасе. В следующем туре Галактикос 10 июля сыграют с Алавесом.