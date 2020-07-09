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Игрок Реала сдал повторный тест на коронавирус

Игрок Реала сдал повторный тест на коронавирус
Обновлено 20:04 Сегодня Телеграф Спорт Арена
Бразилец сможет принять участие в ближайшем матче Галактикос против Алавеса.

Вингер Реала Винисиус Жуниор сдал повторный тест на коронавирус. Анализ игрока показал отрицательный результат.

Таким образом, бразилец будет включен в заявку Реала на ближайший матч Ла Лиги против Алавеса.

Напомним, что первое тестирование Винисиуса на COVID-19 показало отклонения от нормы, в связи с чем участие игрока в ближайших матчах клуба было под вопросом.

В текущем сезоне бразилец провел 35 матчей за Реал во всех турнирах, забив пять голов и отдав четыре результативных передачи.

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Реал лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая Барселону на одно очко за четыре тура до финиша чемпионата. Также у команды Зидана есть матч в запасе. В следующем туре Галактикос 10 июля сыграют с Алавесом.

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Все по теме:

Коронавирус, ФК Реал Мадрид, Винисиус Жуниор.

Автор:

Телеграф
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