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Боксер, отправлявший Ломаченко в нокдаун, заразился коронавирусом

Боксер, отправлявший Ломаченко в нокдаун, заразился коронавирусом
Обновлено 17:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Бывший соперник Ломаченко Хорхе Линарес заболел коронавирусом за несколько недель до своего поединка.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях 34-летний венесуэлец Хорхе Линарес заболел коронавирусом.

Сейчас боксер находится в Японии, где готовился к своему поединку с первым номером WBC в легком весе доминиканцем Хавьером Фортуной. Их противостояние намечено на 28 августа, однако в связи с болезней Линареса шоу находится под угрозой срыва. Сообщается, что Линарес через 10 дней проведет повторный тест на COVID-19 и пока он находится на самоизоляции. Болезнь у спортсмена протекает бессимптомно.

Промоутерская компания Golden Boy Promotions пока никак не отреагировала на диагноз Линареса. По информации ESPN, промоутеры ищут замену для венесуэльца и Фортуна, наверняка, проведет поединок.

Напомним, 12 мая 2018 года Хорке Линарес в объединительном поединке сразился с Василием Ломаченко. Линарес даже уронил украинца в шестом раунде, однако в 10-м сам улетел в нокаут.

 

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Бокс, Хорхе Линарес.

Автор:

Телеграф
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