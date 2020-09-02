Редкач показал тренировки с Шейном Мосли (Видео)

Эпатажный украинский боксер продолжает готовится к следующему поединку.

34-летний украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО), который живет и боксирует в США, выложил очередную порцию видео из тренировочного лагеря.

"Один в поле не воин — но и ты не один", - прокомментировал видео боксер.

Свой следующий бой Иван Редкач может провести против именитого американского боксера Эдриеном Бронером.

Напомним, на днях свой чемпионский бой провел еще один украинец. Виктор Постол по очкам уступил Рамиресу.