Редкач показал тренировки с Шейном Мосли (Видео)

34-летний украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО), который живет и боксирует в США, выложил очередную порцию видео из тренировочного лагеря.
"Один в поле не воин — но и ты не один", - прокомментировал видео боксер.
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Один в поле не воин но и ты не один #motivation #sport #boxingtraining #fight
Свой следующий бой Иван Редкач может провести против именитого американского боксера Эдриеном Бронером.
Напомним, на днях свой чемпионский бой провел еще один украинец. Виктор Постол по очкам уступил Рамиресу.