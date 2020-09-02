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Редкач показал тренировки с Шейном Мосли (Видео)

Редкач показал тренировки с Шейном Мосли (Видео)
Обновлено 15:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Эпатажный украинский боксер продолжает готовится к следующему поединку.

34-летний украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО), который живет и боксирует в США, выложил очередную порцию видео из тренировочного лагеря.

"Один в поле не воин — но и ты не один", - прокомментировал видео боксер.

 
 
 
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Один в поле не воин но и ты не один #motivation #sport #boxingtraining #fight

Публикация от The Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11)

Свой следующий бой Иван Редкач может провести против именитого американского боксера Эдриеном Бронером.

Напомним, на днях свой чемпионский бой провел еще один украинец. Виктор Постол по очкам уступил Рамиресу.

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Все по теме:

Спорт, Бокс, Иван Редкач.

Автор:

Телеграф
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