Украинский боксер вышел на ринг с Микки Рурком (Видео)

34-летний украинский боксер Тарас Шелестюк продолжает готовится к следующему бою. На этот раз в ринг он пригласил самого Микки Рурка, который известен не только, как актер, но и боксер в прошлом. В 1990-х он пробовал свои силы в ринге.
"Подвигались в ринге с известным голливудским актером Микки Рурком", - прокомментировал видео Тарас Шелестюк на своей странице в Инстаграмм.
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Подвигались в ринге с известным голливудским актером Микки Рурком. Если, кто не в курсе, то Микки был профессиональным боксером и провел около 10-и профи боев и любит этот вид спорта. С уважением легенда и благодарю за поддержку! Move around at the gym with the famous Hollywood actor and good friend of mine @mickey_rourke_ Mickey was a professional boxer and loves this sport a lot. Respect and thank you for support! #boxing #boxinglife #boxingworld #mickeyrourke #hollywood #actor #boxer #champions #wildcard #california #LA #shelestyuk #boxing4fit #шелестюк #бокс #актер #боксер #миккирурк #тренировка #movie #personaltrainer #celebrity #celebritytrainer #respect
Напомним, Тарас Шелесюк провел последний бой 31 января.