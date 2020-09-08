Украинский боксер вышел на ринг с Микки Рурком (Видео)

Непобежденный украинский боксер пригласил в ринг звезду Голливуда.

34-летний украинский боксер Тарас Шелестюк продолжает готовится к следующему бою. На этот раз в ринг он пригласил самого Микки Рурка, который известен не только, как актер, но и боксер в прошлом. В 1990-х он пробовал свои силы в ринге.

"Подвигались в ринге с известным голливудским актером Микки Рурком", - прокомментировал видео Тарас Шелестюк на своей странице в Инстаграмм.

Напомним, Тарас Шелесюк провел последний бой 31 января.