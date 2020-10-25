Усик прошел тест на коронавирус перед боем с Чисорой

Украинский боксер-супертяж Александр Усик по прилету в Лондон вместе со своей командой прошли процедуру тестирования на COVID-19. По информации официальной странички боксера в соцсетях, он и члены его команды успешно прошли тестирование и сейчас все внимание боксера будет уделено предстоящему бою.

"Usyk team успешно прошли процедуру тестирования на COVID-19", - говорится в сообщении на страничке Александра в instagram.

Телеграф напоминает, что бой Усик - Чисора состоится в ближайшую субботу, 31 октября. Британский боксер должен стать шагом для украинца на пути к чемпионскому бою с Энтони Джошуа. Александр является обязательным претендентом по линии WBO и если Джошуа не согласится на бой с украинцем, то потеряет пояс.

Ранее сообщалось, что Александр Усик поддержал Василия Ломаченко, проигравшего Теофимо Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.