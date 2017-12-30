Горнолыжник потерял на старте лыжу, но сумел добраться до финиша (Видео)
Новости спорта: Павел Бабицки решил финишировать даже несмотря на потерю лыжи.
Польский горнолыжник Павел Бабицки вынужден был импровизировать после того, как потерял одну лыжу в начале соревнований по скоростному спуску в итальянском Бормио.
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Le Polonais Pawel Babicki perd un ski... et poursuit sa descente! #ski #FIS #descente #downhill @fisalpine pic.twitter.com/kmjDMhhM7q
— Radio-Canada Sports (@RC_Sports) 28 декабря 2017 г.
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Бабицки завершил гонку на одной лыжне, но финишировал на последнем месте, проиграв почти две минуты победителю гонки.