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Горнолыжник потерял на старте лыжу, но сумел добраться до финиша (Видео)

Павел Бабицки
07:42 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Скриншот

Новости спорта: Павел Бабицки решил финишировать даже несмотря на потерю лыжи.

Польский горнолыжник Павел Бабицки вынужден был импровизировать после того, как потерял одну лыжу в начале соревнований по скоростному спуску в итальянском Бормио.

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Бабицки завершил гонку на одной лыжне, но финишировал на последнем месте, проиграв почти две минуты победителю гонки.

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Новости спорта, Бормио, Видео, Горнолыжный спорт, Павел Бабицки.
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