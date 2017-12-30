Горнолыжник потерял на старте лыжу, но сумел добраться до финиша (Видео)

Польский горнолыжник Павел Бабицки вынужден был импровизировать после того, как потерял одну лыжу в начале соревнований по скоростному спуску в итальянском Бормио.

Бабицки завершил гонку на одной лыжне, но финишировал на последнем месте, проиграв почти две минуты победителю гонки.