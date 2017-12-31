Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2017 год
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Карлсен стал чемпионом мира по блицу Карлсен стал чемпионом мира по блицу
Новости: UFC 219. Джустино победила Холм решением судей UFC 219. Джустино победила Холм решением судей
Новости: Шевченко: Украина начнет год матчами с участниками ЧМ-2018 Шевченко: Украина начнет год матчами с участниками ЧМ-2018
Новости: Главные спортивные победы Украины 2017 года Главные спортивные победы Украины 2017 года

"По традиции 31 декабря мы ходим в баню": Ризатдинова похвасталась шикарной фигурой

Анна Ризатдинова
20:35 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Украинская гимнастка готовится встречать Новый год.

Анна Ризатдинова опубликовала снимок в социальную сеть Instagram, на котором гимнастка в одном купальнике позирует у бассейна.

"По традиции 31 декабря мы ходим в баню", – подписала фотографию украинка.

 

По традиции 31 декабря мы ходим в баню

Публикация от Anna Rizatdinova (@annarizatdinova)

Отметим, что для бронзовой призерки Олимпийских игр в Рио 2017 год выдался особенным. Именно в этом году Анна Ризатдинова родила первенца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Анна Ризатдинова, Гимнастика, НОК Украины, Спорт.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Голкипер сборной Украины проводит отпуск в экзотическом месте

Голкипер сборной Украины проводит отпуск в экзотическом месте
Мишель Лакруа - обворожительная красотка и жена лидера "Манчестер Сити" (Фото)

Мишель Лакруа - обворожительная красотка и жена лидера "Манчестер Сити" (Фото)
Мари Амели Бокел - длинноногая модель и девушка новичка "Динамо" Вербича (Фото)

Мари Амели Бокел - длинноногая модель и девушка новичка "Динамо" Вербича (Фото)
Самые дорогие защитники мира в истории футбола

Самые дорогие защитники мира в истории футбола
Федерер выпустил благотворительный календарь на 2018 год

Федерер выпустил благотворительный календарь на 2018 год
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Карлсен стал чемпионом мира по блицу UFC 219. Джустино победила Холм решением судей UFC 219. Нурмагомедов победил Барбозу решением судей

Последние новости

Украина увеличила экспорт электроэнергии на 35% Ни одного выстрела: На Донбассе воцарилась тишина Правила фэншуя: как встретить новый год Собаки 2018 (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Маркевич рассказал, какую сборную хочет возглавить
02 Месси в очередной раз показал, кто самый крутой в "Барселоне" (Видео)
03 FIFA подозревает 19 российских футболистов в применении допинга
04 "По традиции 31 декабря мы ходим в баню": Ризатдинова похвасталась шикарной фигурой
05 "Динамо" и "Шахтер" попали в список лучших клубов Европы
Новости сегодня
22:57 Невероятное преображение людей, которые избавились от лишнего веса (Фото)
22:53 Какой футболист сыграл больше всех матчей в 2017 году
22:51 Прикольный троллинг от корейских мастеров фотошопа
22:33 Роскошный отель, в котором хочеться побывать (Фото)
22:30 Польша назвала варианты размещения миссии ООН на Донбассе
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Взрывы в метро, наезды на людей и стрельба: самые крупные теракты 2017 Взрывы в метро и стрельба: самые крупные теракты 2017
Новости: Порошенко назначил около 6 тыс государственных наград украинцам в 2017 году Около 6 тыс украинцев получили госнаграды в 2017
Новости: Праздник над Тихим океаном: как встречали 2018 год (Фото) Как встретили 2018 год над Тихим океаном (Фото)
Новости: Новый 2018 год начнется с суперлуния Новый 2018 год начнется с суперлуния
Добавить комментарий
0