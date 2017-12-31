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"По традиции 31 декабря мы ходим в баню": Ризатдинова похвасталась шикарной фигурой
Новости спорта: Украинская гимнастка готовится встречать Новый год.
Анна Ризатдинова опубликовала снимок в социальную сеть Instagram, на котором гимнастка в одном купальнике позирует у бассейна.
"По традиции 31 декабря мы ходим в баню", – подписала фотографию украинка.
Отметим, что для бронзовой призерки Олимпийских игр в Рио 2017 год выдался особенным. Именно в этом году Анна Ризатдинова родила первенца.
Telegraf.com.ua