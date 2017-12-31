"По традиции 31 декабря мы ходим в баню": Ризатдинова похвасталась шикарной фигурой

Анна Ризатдинова опубликовала снимок в социальную сеть Instagram, на котором гимнастка в одном купальнике позирует у бассейна.

"По традиции 31 декабря мы ходим в баню", – подписала фотографию украинка.

Отметим, что для бронзовой призерки Олимпийских игр в Рио 2017 год выдался особенным. Именно в этом году Анна Ризатдинова родила первенца.