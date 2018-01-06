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Назван лучший нокаут в UFC в 2017 году (Видео)

Франсис Нганну
22:24 Сб, 6 Январь 2018 Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер francis_ngannou

Новости спорта: Поклонники боев без правил голосованием выбрали лучших нокаут прошлого года.

Победа Франсиса Нганну нокаутом в бою против Алистера Оверима на UFC 218 признана лучшим нокаутом 2017 года в результате голосования в официальном twitter UFC.

Второе место занял Мэтт Браун (нокаут локтем против Диего Санчеса), третье – Эдсон Барбоза (нокаут коленом в прыжке против Бенила Дариуша), четвертое – Майк Перри (нокаут локтем против Джейка Элленбергера).

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