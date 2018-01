Назван лучший нокаут в UFC в 2017 году (Видео)

Победа Франсиса Нганну нокаутом в бою против Алистера Оверима на UFC 218 признана лучшим нокаутом 2017 года в результате голосования в официальном twitter UFC.

Devastating KOs happened all throughout 2017. What was your favorite KO of the year? Vote below pic.twitter.com/4OnxKZAxCk

— UFC (@ufc) 3 января 2018 г.