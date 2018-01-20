UFC 220: взвешивание участников шоу (Видео)

Представляем видео взвешивания участников шоу UFC 220. В рамках шоу состоятся сразу два чемпионских боя. Чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич встретится с Франсисом Нганну . Чемпион полутяжелого дивизиона Даниэль Кормье встретится с Волканом Оздемиром.