Экс-претендент на титул чемпиона UFC Нейт Диас: может быть, увидимся в июне

"Надоело сидеть и ждать, пока кто-нибудь что-нибудь сделает. Это уже неинтересно. Разбирайтесь со своими делами, увидимся, может быть, в июне. Искренне ваш, Настоящий чемпион", — написал в своём «инстаграме» Нейт Диас.

Стоит отметить, что свой последний поединок Диас провёл на турнире UFC 202 в августе 2016 года, на котором потерпел поражение от Конора Макгрегора.