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Экс-претендент на титул чемпиона UFC Нейт Диас: может быть, увидимся в июне

Нейт Диас
22:28 Чт, 25 Январь 2018 Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграм Диаса

Новости спорта: Экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Нейт Диас подчеркнул, что вернётся в октагон в мае или июне 2018 года.

"Надоело сидеть и ждать, пока кто-нибудь что-нибудь сделает. Это уже неинтересно. Разбирайтесь со своими делами, увидимся, может быть, в июне. Искренне ваш, Настоящий чемпион", — написал в своём «инстаграме» Нейт Диас.

Стоит отметить, что свой последний поединок Диас провёл на турнире UFC 202 в августе 2016 года, на котором потерпел поражение от Конора Макгрегора.

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