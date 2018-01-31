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Легендарную украинскую лыжницу не взяли на Олимпиаду

Валентина Шевченко
14:13 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Валентина Шевченко не попала в список НОК.

Украинская лыжница Валентина Шевченко не попала в состав сборной на Олимпийские игры - 2018.

Стал известен состав сборной Украины на Олимпиаду-2018

Согласно списку Национального олимпийского комитета Украины, в лыжных гонках выступят Татьяна Антипенко, Марина Анцибор, Алексей Красовский и Андрей Орлик.

Игры в Пхенчхане могли стать шестыми для 42-летней Шевченко. Отметим, что украинская спортсменка принимала участие в Играх в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах.

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Новости спорта, Андрей Орлик, Валентина Шевченко, Марина Анцибор, НОК, Олимпиада-2018, Татьяна Антипенко.
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