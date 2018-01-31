Легендарную украинскую лыжницу не взяли на Олимпиаду

Украинская лыжница Валентина Шевченко не попала в состав сборной на Олимпийские игры - 2018.

Согласно списку Национального олимпийского комитета Украины, в лыжных гонках выступят Татьяна Антипенко, Марина Анцибор, Алексей Красовский и Андрей Орлик.

Игры в Пхенчхане могли стать шестыми для 42-летней Шевченко. Отметим, что украинская спортсменка принимала участие в Играх в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах.