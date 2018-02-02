НХЛ: "Вегас" установил новый рекорд лиги для команд-новичков

Вегас обыграл Виннипег (3:2 ОТ) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта победа стала для Голден Найтс 34-й в сезоне.

Таким образом, они побили рекорд лиги для команд-новичков, принадлежавший Флориде и Анахайму, которые в сезоне-1993/94 выиграли по 33 матча из 84.

С 72 очками в 50 матчах "рыцари" идут на первом месте в Западной конференции и лиге.