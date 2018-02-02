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НХЛ: "Вегас" установил новый рекорд лиги для команд-новичков

ХК Вегас
13:39 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Новичок НХЛ выиграл 34-й матч в сезоне.

Вегас обыграл Виннипег (3:2 ОТ) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта победа стала для Голден Найтс 34-й в сезоне.

Таким образом, они побили рекорд лиги для команд-новичков, принадлежавший Флориде и Анахайму, которые в сезоне-1993/94 выиграли по 33 матча из 84. 

С 72 очками в 50 матчах "рыцари" идут на первом месте в Западной конференции и лиге. 

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Новости спорта, Новости хоккея, НХЛ, Рекорд, ХК Вегас, Хоккей.
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