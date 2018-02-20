Свитолина рассказала, в каких видах спорта хотела бы попробовать свои силы

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина заявила, что хотела бы соревноваться в сноубординге, если бы ей представилась такая возможность на зимних Олимпийских играх.

При этом сама украинка никогда не стояла на сноуборде, поскольку считает это слишком опасным.

Кроме Свитолиной, о своих предпочтениях в зимних видах спорта также рассказали Симона Халеп, Каролин Возняцки, Анжелик Кербер и Елена Остапенко.