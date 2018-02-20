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Свитолина рассказала, в каких видах спорта хотела бы попробовать свои силы

Элина Свитолина
16:15 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Лидеры WTA рассказали, какие зимние виды спорта им по душе

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина заявила, что хотела бы соревноваться в сноубординге, если бы ей представилась такая возможность на зимних Олимпийских играх.

При этом сама украинка никогда не стояла на сноуборде, поскольку считает это слишком опасным.

Кроме Свитолиной, о своих предпочтениях в зимних видах спорта также рассказали Симона ХалепКаролин ВозняцкиАнжелик Кербер и Елена Остапенко.

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Новости спорта, WTA, Анжелик Кербер, Елена Остапенко, Новости тенниса, Симона Халеп, Теннис, Элина Свитолина.
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