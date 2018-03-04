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Нурмагомедов – Фергюсон: официальный трейлер поединка (Видео)

Нурмагомедов – Фергюсон
17:24 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Поединок россиянина и американца пройдет 7 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 223.

UFC представила официальные трейлеры турнира UFC 223. В главном бою встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон.

Также на UFC 223 состоится реванш между Роуз Намаюнас и Йоанной Енджейчик:

Отметим, что UFC 223 состоится 7 апреля в Нью-Йорке.

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Новости спорта, MMA, UFC, UFC 223, Тони Фергюсон, Хабиб Нурмагомедов.
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