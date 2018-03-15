Биатлон. Результаты мужского спринта в Хольменколлене
Новости спорта: Хенрик Л'Абе-Лунд выиграл спринт на этапе КМ в Хольменколлене
Норвежец Хенрик Л'Абе-Лунд победил в спринте на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене. Второе место занял норвежец Йоханнес Бё, а замкнул тройку призёров француз Мартен Фуркад.
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Хенрик Л'Абе-Лунд (Норвегия) — 26.10,3 (0).
2. Йоханнес Бё (Норвегия) — +6,1 (1).
3. Мартен Фуркад (Франция) — +6,9 (0).