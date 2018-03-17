Биатлон. Франция выиграла женскую эстафету в Хольменколлене

Женская сборная Франции по биатлону сегодня одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в Хольменколлене.

В составе команды бежали Анаис Шевалье, Селия Эмони, Мари Дорен-Абер и Анаи Бескон. Второе место заняла сборная Германии, третьими стали итальянки.

Это вторая победа француженок в текущем сезоне. Они были первыми на Кубке мира в Оберхофе. Сборная Украины заняла 7-е место.