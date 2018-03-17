Биатлон. Франция выиграла женскую эстафету в Хольменколлене
Новости спорта: Завершилась женская эстафета на этапе КМ по биатлону в Хольменколлене.
Женская сборная Франции по биатлону сегодня одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в Хольменколлене.
В составе команды бежали Анаис Шевалье, Селия Эмони, Мари Дорен-Абер и Анаи Бескон. Второе место заняла сборная Германии, третьими стали итальянки.
Это вторая победа француженок в текущем сезоне. Они были первыми на Кубке мира в Оберхофе. Сборная Украины заняла 7-е место.