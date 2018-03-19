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Ломаченко приглашает на хоккей (Видео)

Василий Ломаченко
17:15 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Украинский боксер приглашает всех посетить матчи юниорского первенства мира в Украине.

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко приглашает всех посетить матчи чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Киеве.

Чемпионат будет проходить 14-20 апреля 2018 в киевском Дворце спорта.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса.
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