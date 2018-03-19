Ломаченко приглашает на хоккей (Видео)

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко приглашает всех посетить матчи чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Киеве.

Чемпионат будет проходить 14-20 апреля 2018 в киевском Дворце спорта.