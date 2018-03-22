Йоханнес Бе планирует жениться летом
Новости спорта: Норвежский биатлонист Йоханнес Бе сообщил, что летом поженится на своей подруге Хедде Клевстад Дэли.
В декабре Бе сделал девушке предложение, на которое она ответила согласием.
"В биатлоне нет гарантии, что ты закроешь последнюю мишень и возьмёшь золото. Но в церкви знаешь, что обычно всё заканчивается хорошо.
Что касается победы в общем зачёте Кубка мира, то шансы выиграть меньше, чем проиграть. Но я буду стараться", — цитирует Бё NTB.
Перед заключительным этапом Кубка мира в Тюмени, где пройдут три личные гонки, Мартен Фуркад опережает Бё на 49 очков.