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Йоханнес Бе планирует жениться летом

Йоханнес Бе
02:03 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Норвежский биатлонист Йоханнес Бе сообщил, что летом поженится на своей подруге Хедде Клевстад Дэли.

В декабре Бе сделал девушке предложение, на которое она ответила согласием.

"В биатлоне нет гарантии, что ты закроешь последнюю мишень и возьмёшь золото. Но в церкви знаешь, что обычно всё заканчивается хорошо.

Что касается победы в общем зачёте Кубка мира, то шансы выиграть меньше, чем проиграть. Но я буду стараться", — цитирует Бё NTB.

Перед заключительным этапом Кубка мира в Тюмени, где пройдут три личные гонки, Мартен Фуркад опережает Бё на 49 очков.

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Новости спорта, Биатлон, Йоханнес Бё, Новости биатлона.
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