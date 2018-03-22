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Украинец стал призером открытого чемпионата Ирака по шахматам
Новости спорта: Украинский гроссмейстер Константин Тарлев стал бронзовым призером 6-го открытого чемпионата Ирака.
Харьковчанин набрал 6,5 очка из 9-ти возможных, разделил 3-8 места, но имел лучший дополнительный коэффициент.
Кроме того, киевлянка Маргарита Новикова стала лучшей среди женщин — 5 очков (25-е общее место).
Отметим также, что в первую десятку пробился воспитанник украинского шахматной школы Вадим Малахатько (Бельгия) — 6 очков и 9 место.
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