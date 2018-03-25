Украинские борцы завоевали несколько наград на турнире в Болгарии

В копилке украинских спортсменов уже есть первые три награды. “Серебро” получил Василий Шуптар, “бронзу” выиграли Василий Михайлов в весе 74 кг и Гор Оганесян в весе 65 кг.

Отметим, что Украина на этих соревнованиях представляет команда борцов вольников и классиков

Добавим, что соревнования в Софии завершатся уже сегодня, 25-го марта.