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Украинские борцы завоевали несколько наград на турнире в Болгарии
Новости спорта: В столице Болгарии стартовал пятьдесят шестой турнир по трем видам борьбы — “Дан Колов — Никола Петров”.
В копилке украинских спортсменов уже есть первые три награды. “Серебро” получил Василий Шуптар, “бронзу” выиграли Василий Михайлов в весе 74 кг и Гор Оганесян в весе 65 кг.
Отметим, что Украина на этих соревнованиях представляет команда борцов вольников и классиков
Добавим, что соревнования в Софии завершатся уже сегодня, 25-го марта.
Telegraf.com.ua