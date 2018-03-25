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Украинские борцы завоевали несколько наград на турнире в Болгарии

Борьба
13:25 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: В столице Болгарии стартовал пятьдесят шестой турнир по трем видам борьбы — “Дан Колов — Никола Петров”.

В копилке украинских спортсменов уже есть первые три награды. “Серебро” получил Василий Шуптар, “бронзу” выиграли Василий Михайлов в весе 74 кг и Гор Оганесян в весе 65 кг.

Отметим, что Украина на этих соревнованиях представляет команда борцов вольников и классиков

Добавим, что соревнования в Софии завершатся уже сегодня, 25-го марта.

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Новости спорта, Борьба, Василий Михайлов, Другие виды, Новости борьбы.
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