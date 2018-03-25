Биатлон. Результаты масс-старта в Тюмени

Россиянин Максим Цветков победил в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Второе место занял норвежец Эрленд Бьонтегорд, а замкнул тройку призёров его соотечественник Йоханнес Бё.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Тюмень, Россия

Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Максим Цветков (Россия) — 37.37,3 (0).

2. Эрланд Бьонтегорд (Норвегия) — +2,7 (0).

3. Йоханнес Бё (Норвегия) — +16,6 (2).