Биатлон. Результаты масс-старта в Тюмени
Новости спорта: В Тюмени завершилась последняя гонка с массовым стартом в сезоне 2017/18.
Россиянин Максим Цветков победил в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Второе место занял норвежец Эрленд Бьонтегорд, а замкнул тройку призёров его соотечественник Йоханнес Бё.
Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Тюмень, Россия
Мужчины. Масс-старт, 15 км
1. Максим Цветков (Россия) — 37.37,3 (0).
2. Эрланд Бьонтегорд (Норвегия) — +2,7 (0).
3. Йоханнес Бё (Норвегия) — +16,6 (2).