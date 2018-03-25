Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Радивилов завоевал второе "золото" этапа Кубка мира в Дохе Радивилов завоевал второе "золото" этапа Кубка мира в Дохе
Новости: Себастьян Феттель выиграл Гран При Австралии Себастьян Феттель выиграл Гран При Австралии
Новости: Сборная Украины U-19 добыла волевую победу над Сербией Сборная Украины U-19 добыла волевую победу над Сербией
Новости: Свитолина с победы над Осакой стартовала на турнире в Майами Свитолина с победы над Осакой стартовала на турнире в Майами
X

Биатлон. Результаты масс-старта в Тюмени

Максим Цветков
15:47 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: В Тюмени завершилась последняя гонка с массовым стартом в сезоне 2017/18.

Россиянин Максим Цветков победил в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Второе место занял норвежец Эрленд Бьонтегорд, а замкнул тройку призёров его соотечественник Йоханнес Бё.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Тюмень, Россия

Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Максим Цветков (Россия) — 37.37,3 (0).

2. Эрланд Бьонтегорд (Норвегия) — +2,7 (0).

3. Йоханнес Бё (Норвегия) — +16,6 (2).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Биатлон, Кубок мира по биатлону 2017/18, Максим Цветков, Новости биатлона.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Украинскому чемпиону Олимпиады Абраменко Россия и Казахстан предлагали сменить гражданство Радивилов завоевал второе "золото" этапа Кубка мира в Дохе Тюмень-2018. Результаты женской гонки преследования

Последние новости

В Пакистане на фестивале взорвали гранату Мел Гибсон снимает фильм о продолжении истории Иисуса Христа В Кемерово горит торговый центр, погибли дети
Сегодня читают в спорте
01 Смерть на футбольном поле: футболист умер от удара мячом
02 Цыганков травмирован, Бурда покинул расположение сборной Украины
03 Уайт брутально отправил в нокаут Лукаса Брауна и завоевал титул WBC
04 Ломаченко: Моя цель - победить всех чемпионов
05 Джошуа: Я боюсь проиграть и поэтому нервничаю
Новости сегодня
15:50 В Киеве прошла акция солидарности по случаю белорусского Дня воли
15:48 Елена Темникова прокомментировала ссору с Ольгой Серябкиной
15:48 Смешно до слез: наглые собаки, которые многое себе позволяют
15:41 В Белой Церкви задержали разбойников
15:41 Netflix назвал ужастики, которые даже невозможно досмотреть до конца
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы начали жить по летнему времени Украинцы начали жить по летнему времени
Новости: В Помпеи турист повредил старинную мозаику В Помпеи турист повредил старинную мозаику
Новости: Премьера тизера: "Терминал" с Марго Робби Премьера тизера: "Терминал" с Марго Робби
Новости: Бейонсе удивила поклонников своим элегантным образом Бейонсе удивила поклонников своим элегантным образом
Добавить комментарий
0