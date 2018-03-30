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Финал УХЛ начался с минуты молчания в память о погибших в Кемерово
Новости спорта: Матч между "Донбассом" и "Кременчугом" начался с минуты молчания в память о погибших при пожаре
Пятый матч финальной серии УХЛ между «Донбассом» и «Кременчугом» (3:0) начался с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
Намним, "Донбасс" легко разобралась с гостями из Кременчуга (4:1 в серии) и стал шестикратным чемпионом УХЛ.
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