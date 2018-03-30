Финал УХЛ начался с минуты молчания в память о погибших в Кемерово

Пятый матч финальной серии УХЛ между «Донбассом» и «Кременчугом» (3:0) начался с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Намним, "Донбасс" легко разобралась с гостями из Кременчуга (4:1 в серии) и стал шестикратным чемпионом УХЛ.