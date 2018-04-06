Нурмагомедов – Холлоуэй: прогноз и ставки букмекеров на бой UFC 223

Боец MMA Хабиб Нурмагомедов 7 апреля проведет бой за титул UFC в легком весе, в котором встретится с Максом Холлоуэем.

По мнению букмекеров, в данном бою преимущество на стороне российского спортсмена.

Так, на его победу букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,4. А на успех гавайца оценивает в 2,75.