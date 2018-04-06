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Нурмагомедов – Холлоуэй: прогноз и ставки букмекеров на бой UFC 223
Новости спорта: Хабиб Нурмагомедов и Макс Холлоуэй встретятся в рамках главного поединка турнира UFC 223.
Боец MMA Хабиб Нурмагомедов 7 апреля проведет бой за титул UFC в легком весе, в котором встретится с Максом Холлоуэем.
По мнению букмекеров, в данном бою преимущество на стороне российского спортсмена.
Так, на его победу букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,4. А на успех гавайца оценивает в 2,75.
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