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Велосипедист перенес остановку сердца на гонке во Франции
Новости спорта: Бельгийский гонщик команды "Veranda's Willems-Crelan-Charles" Михаэль Голартс был доставлен в больницу после падения.
Спортсмен упал на 150 км гонки на одном из секторов с брусчаткой. Когда пришла помощь, у Голартса остановилось сердце. Гонщика реанимировали, но он еще несколько раз терял сознание. Затем спортсмена доставили в больницу.
Стоит отметить, что это было первое в карьере выступление 22-летнего гонщика на "Париж-Рубе".
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