Велосипедист перенес остановку сердца на гонке во Франции

Спортсмен упал на 150 км гонки на одном из секторов с брусчаткой. Когда пришла помощь, у Голартса остановилось сердце. Гонщика реанимировали, но он еще несколько раз терял сознание. Затем спортсмена доставили в больницу.

Стоит отметить, что это было первое в карьере выступление 22-летнего гонщика на "Париж-Рубе".