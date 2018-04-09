Мейвезер прокомментировал выходку Макгрегора

Бывший чемпион в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер считает, что Конор Макгрегор обязан пересмотреть свою манеру поведения.

"Достигнув высочайшего уровня, ты должен вести себя подобающим образом. Когда мы должны были драться, то продавали бой. Миру нравилось, что делали Мейвезер и Макгрегор. Впрочем, я считаю, что за пределами ринга Конор должен вести себя как джентльмен", – цитирует Мейвезера ресурс MMA Fighting.



