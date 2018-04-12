UFC. Нурмагомедов поднялся на 8-е место в рейтинге P4P

Ирландец Конор Макгрегор опустился на одну строчку и занимает третье место. Проигравший в титульном бою россиянину Эл Яквинта оказался сразу на 10-й строчке в рейтинге лучших бойцов лёгкого веса.

Топ-10 рейтинга лучших P4P-бойцов UFC:

1. Деметриус Джонсон

2. Жорж Сен-Пьер

3. Конор Макгрегор

4. Стипе Миочич

5. Даниэль Кормье

6. Макс Холлоуэй

7. Ти Джей Диллашоу

8. Хабиб Нурмагомедов

9. Тайрон Вудли

10. Крис Сайборг