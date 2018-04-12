UFC. Нурмагомедов поднялся на 8-е место в рейтинге P4P
Новости спорта: Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов поднялся на восьмое место в рейтинге P4P-бойцов UFC.
Ирландец Конор Макгрегор опустился на одну строчку и занимает третье место. Проигравший в титульном бою россиянину Эл Яквинта оказался сразу на 10-й строчке в рейтинге лучших бойцов лёгкого веса.
Топ-10 рейтинга лучших P4P-бойцов UFC:
1. Деметриус Джонсон
2. Жорж Сен-Пьер
3. Конор Макгрегор
4. Стипе Миочич
5. Даниэль Кормье
6. Макс Холлоуэй
7. Ти Джей Диллашоу
8. Хабиб Нурмагомедов
9. Тайрон Вудли
10. Крис Сайборг