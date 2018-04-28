ЧМ-2018 по хоккею. Сборная Украины с разгромом уступила Японии

В субботу, 28 апреля, Украина провела заключительный матч на ЧМ-2018 по хоккею в дивизионе 1В, который проходит в Литве.

Сборная Украины встретилась с командой из Японии, которой уступила со счетом 1:7.

Таким образом, в копилке нашей команды 4 очка, с которыми она заняла 5 место, что позволило ей сохранить прописку в дивизионе 1В. Команда из Румынии опустилась во второй дивизион.

В матче Литва - Эстония определится сборная, которая поднимется в дивизион 1А.