ЧМ-2018 по хоккею: турнирная таблица

В пятницу, 4 мая, стартует 82-й по счету чемпионат мира по хоккею. Впервые хоккейный Мундиаль примет Дания. Матчи будут проходить в Копенгагене и Хернинге. Групповая стадия турнира начнется матчами 4 мая и завершится 15 мая. Сами соревнования продлятся 15 дней, финальный матч состоится 20 мая.

Турнирная таблица

Группа А Игры Очки Россия 0 0 Швеция 0 0 Чехия 0 0 Швейцария 0 0 Беларусь 0 0 Словакия 0 0 Франция 0 0 Австрия 0 0 Группа B Игры Очки Канада 0 0 Финляндия 0 0 США 0 0 Германия 0 0 Норвегия 0 0 Латвия 0 0 Дания 0 0 Южная Корея 0 0

Напомним, победителем ЧМ-2017 по хоккею стала сборная Швеции.