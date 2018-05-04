ЧМ-2018 по хоккею: турнирная таблица
Новости спорта: Положение команд на групповом раунде чемпионата мира по хоккею-2018.
В пятницу, 4 мая, стартует 82-й по счету чемпионат мира по хоккею. Впервые хоккейный Мундиаль примет Дания. Матчи будут проходить в Копенгагене и Хернинге. Групповая стадия турнира начнется матчами 4 мая и завершится 15 мая. Сами соревнования продлятся 15 дней, финальный матч состоится 20 мая.
Турнирная таблица
|Группа А
|Игры
|Очки
|Россия
|0
|0
|Швеция
|0
|0
|Чехия
|0
|0
|Швейцария
|0
|0
|Беларусь
|0
|0
|Словакия
|0
|0
|Франция
|0
|0
|Австрия
|0
|0
|Группа B
|Игры
|Очки
|Канада
|0
|0
|Финляндия
|0
|0
|США
|0
|0
|Германия
|0
|0
|Норвегия
|0
|0
|Латвия
|0
|0
|Дания
|0
|0
|Южная Корея
|0
|0
Напомним, победителем ЧМ-2017 по хоккею стала сборная Швеции.