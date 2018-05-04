Россиянин стал тренером женской сборной Украины по биатлону

По итогам сезона пост тренера женской сборной Украины по биатлону покинул Урош Велепец, а вместо него решили назначить специалиста из России.

Стало известно, что им является Андрей Прокунин.

Как информирует ресурс biathlon.com.ua, заседание, на котором назначили Прокунина, состоялось еще 1 мая.

Прокунин последние два сезона работал с мужской и женской сборными Южной Кореи.

Кроме того, в тренерский штаб вошли бывший старший тренер сборной Украины по лыжным гонкам Валерий Лесников и опытный белорусский наставник Владимир Махлаев.