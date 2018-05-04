Россиянин стал тренером женской сборной Украины по биатлону
Новости спорта: Федерация биатлона Украины определилась с новым наставником
По итогам сезона пост тренера женской сборной Украины по биатлону покинул Урош Велепец, а вместо него решили назначить специалиста из России.
Стало известно, что им является Андрей Прокунин.
Как информирует ресурс biathlon.com.ua, заседание, на котором назначили Прокунина, состоялось еще 1 мая.
Прокунин последние два сезона работал с мужской и женской сборными Южной Кореи.
Кроме того, в тренерский штаб вошли бывший старший тренер сборной Украины по лыжным гонкам Валерий Лесников и опытный белорусский наставник Владимир Махлаев.