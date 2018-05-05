Емельяненко - Гонзага: где и когда смотреть бой

Сегодня, 5 мая в Екатеринбурге состоится бой ММА между россиянином Александром Емельяненко и бывшим бойцом UFC Габриэлем Гонзагой (Бразилия).

Бой состоится в Екатеринбурге в КРК "Уралец". Вечер смешанных единоборств, главным событием которого станет бой Емельяненко – Гонзага, начнется в 14:00 по Киеву.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале "Бокс ТВ".