Емельяненко - Гонзага: где и когда смотреть бой
Новости спорта: Бой между Александром Емельяненко и Габриэлем Гонзагой пройдет сегодня, 5 мая, в Екатеринбурге
Сегодня, 5 мая в Екатеринбурге состоится бой ММА между россиянином Александром Емельяненко и бывшим бойцом UFC Габриэлем Гонзагой (Бразилия).
Бой состоится в Екатеринбурге в КРК "Уралец". Вечер смешанных единоборств, главным событием которого станет бой Емельяненко – Гонзага, начнется в 14:00 по Киеву.
Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале "Бокс ТВ".