Чемпионат мира по хоккею 2018

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 05.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Динамо и Мариуполь поделили очки: обзор матча (Видео)
Динамо и Мариуполь поделили очки: обзор матча (Видео)
Новости: Финал Лиги чемпионов в Киеве: все, что нужно знать о матче Реал - Ливерпуль
Финал Лиги чемпионов в Киеве: все, что нужно знать о матче Реал - Ливерпуль
Новости: ЧМ-2018 по хоккею: Швеция уничтожила Беларусь, Германия уступила Дании
ЧМ-2018 по хоккею: Швеция уничтожила Беларусь, Германия уступила Дании
Новости: Головкин - Мартиросян: результаты взвешивания
Головкин - Мартиросян: результаты взвешивания
X

Емельяненко - Гонзага: где и когда смотреть бой

Емельяненко - Гонзага
11:17 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Инстаграм Емельяненко

Новости спорта: Бой между Александром Емельяненко и Габриэлем Гонзагой пройдет сегодня, 5 мая, в Екатеринбурге

Сегодня, 5 мая в Екатеринбурге состоится бой ММА между россиянином Александром Емельяненко и бывшим бойцом UFC Габриэлем Гонзагой (Бразилия).

Бой состоится в Екатеринбурге в КРК "Уралец". Вечер смешанных единоборств, главным событием которого станет бой Емельяненко – Гонзага, начнется в 14:00 по Киеву.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале "Бокс ТВ".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, MMA, Александр Емельяненко, Габриэль Гонзага, Емельяненко - Гонзага, Смешанные единоборства.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)

Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)
Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)

Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)
"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)

"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)
Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)

Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)
Яркие моменты финала в Черкассах: "Мавпы" - чемпион Украины

Яркие моменты финала в Черкассах: "Мавпы" - чемпион Украины
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Хоккей. Завершились стартовые матчи на ЧМ-2018 Сборная Канады забросила первый гол ЧМ-2018 по хоккею (Видео) Украинский борец Беленюк: Предлагали $200 тысяч за переход в другую сборную

Последние новости

Эксперты назвали самый продаваемый смартфон в мире Емельяненко - Гонзага: результаты взвешивания (Видео) Украинцев 5 мая ждет 32-градусная жара, но местами пройдут грози
Сегодня читают в спорте
01 Динамо - Шахтер: где и когда смотреть финал Кубка Украины
02 Хэй - Беллью: результаты взвешивания (Видео)
03 Биатлон. Брынзак о назначении Прокунина на пост главного тренера женской сборной Украины
04 ЧМ-2018 по хоккею: Швеция уничтожила Беларусь, Германия уступила Дании
05 Головкин - Мартиросян: результаты взвешивания
Новости сегодня
12:00 Израиль подтвердил отзыв своей кандидатуры в члены Совбеза ООН
11:57 Вера Брежнева порадовала пикантным снимком
11:55 За год количество безработных в Украине сократилось почти на 10%
11:48 Суд определил дату рассмотрения дела боевика "ДНР" из Бразилии
11:45 Как выглядят ведущие новостей из разных стран планеты (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко одобрил изменения в законе об объединенных территориальных общинах
Порошенко одобрил изменения в законе об объединенных территориальных общинах
Новости: Сенаторы США хотят от Луценко объяснений по сотрудничеству с Мюллером
Сенаторы США хотят от Луценко объяснений
Новости: США восстанавливает Второй флот из-за действий РФ в мире
США восстанавливает Второй флот из-за действий РФ в мире
Новости: Рецепт дня: беляши с мясом
Рецепт дня: беляши с мясом
Добавить комментарий
0