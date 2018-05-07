Алонсо надеется, что новинки "Макларена" сработают лучше, чем у конкурентов

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо подчеркнул, что новинки, которые команда привезёт на Гран-при Испании, могут сработать в любую из сторон, поскольку многое зависит от того, какого прогресса сумеют добиться другие команды. По словам Алонсо, главная надежда команды на то, что их пакет сработает так, как нужно, а новинки соперников не дадут должного результата.

«Возможно, разрыв останется таким же, может быть, мы немного выиграем, а может, проиграем. Кто знает? Главное — чтобы наш новый пакет работал так, как мы этого ожидаем, а у других что-то не получилось. Мы надеемся на это», — приводит слова Фернандо Алонсо Autosport.