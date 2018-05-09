Лучшие голы пятого дня ЧМ-2018 по хоккею (Видео)

На третьем месте оказалась шайба нападающего сборной Швейцарии Нино Нидеррайтера в ворота сборной Чехии (4:5 Б), которая открыла счёт во вчерашнем матче. Вторую позицию занял гол форварда сборной Финляндии Саку Мяэналанена, который стал заключительным в матче с норвежцами (7:0). На первом месте оказалась шайба форварда сборной Латвии Роберта Букартсана последней секунде встречи с Южной Кореей (5:0).

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