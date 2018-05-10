Чехия - Россия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)

В четверг, 10 мая, на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Дании, встретятся команды из России и Чехии.

В предыдущих матчах Россия разгромила Беларусь, а Чехия по буллитам быграла Швейцарию.

Поединок Чехия – Россия начнется в 21:15 по киевскому времени.прямую трансляцию матча чемпионата мира по хоккею 2018 года, в котором сыграют сборные России и Чехии.