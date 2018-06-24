Капитан сборной Украины по волейболу успешно перенес операцию на плече

Капитан сборной Украины Олег Плотницкий успешно перенес операцию на плече.

Операция продлилась ровно один час. Месяц Плотницкий будет ходить с бандажом, после чего начнется реабилитация.

В игру Олег вернется через пять месяцев.

Сообщается, что итальянская «Монца», за которую выступает Плотницкий, оплатила операцию. В минувшем сезоне украинский доигровщик помог команде пробиться в CEV Challenge Cup.