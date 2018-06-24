Капитан сборной Украины по волейболу успешно перенес операцию на плече
Новости спорта: Олег Плотницкий вернется в игру через пять месяцев
Капитан сборной Украины Олег Плотницкий успешно перенес операцию на плече.
Операция продлилась ровно один час. Месяц Плотницкий будет ходить с бандажом, после чего начнется реабилитация.
В игру Олег вернется через пять месяцев.
Сообщается, что итальянская «Монца», за которую выступает Плотницкий, оплатила операцию. В минувшем сезоне украинский доигровщик помог команде пробиться в CEV Challenge Cup.