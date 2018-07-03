Олимпийский чемпион по биатлону женился

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане в смешанной эстафете и мужской эстафетной гонке норвежский биатлонист Йоханнес Бе женился.

Его избранницей стала Хедда Дэли, с которой Бё-младший встречался около трёх лет. Дэли изучает юриспруденцию. Пара живет вместе в столице Норвегии Осло, где и прошла свадьба.