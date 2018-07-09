Миочич прокомментировал поражение от Кормье

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич прокомментировал поражение, которое он потерпел от Даниэля Кормье в рамках шоу UFC 226.

"Это был не мой вечер, но я хорошо себя чувствую. Спасибо всем моим фанатам за поддержку, я вас люблю. До встречи", – написал спортсмен в социальной сети Twitter.

Напомним, Даниэль Кормье отправил в нокаут Стипе Миочича в первом раунде поединка.