Миочич прокомментировал поражение от Кормье
Новости спорта: Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич рассказал о своем самочувствии после поражения от Даниэля Кормье.
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич прокомментировал поражение, которое он потерпел от Даниэля Кормье в рамках шоу UFC 226.
"Это был не мой вечер, но я хорошо себя чувствую. Спасибо всем моим фанатам за поддержку, я вас люблю. До встречи", – написал спортсмен в социальной сети Twitter.
Напомним, Даниэль Кормье отправил в нокаут Стипе Миочича в первом раунде поединка.