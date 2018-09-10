Спорт, Другие https://telegraf.com.ua/sport-cat/drugie-vidyi/4470967-nurmagomedov-makgregor-ufc-pokazala-promo-rolik-boya.html
Нурмагомедов - Макгрегор: UFC показала промо-ролик боя
20:06 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Конор Макгрегор оспорит чемпионский титул с Хабибом Нурмагомедовым.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретится с бывшим обладателем титула Конором Макгрегором.
К поединку, который состоится 6 октября, UFC подготовила промо-ролик, опубликованый на странице организации.
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