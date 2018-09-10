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Нурмагомедов - Макгрегор: UFC показала промо-ролик боя

Конор Макгрегор
20:06 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото:mmaweekly.com/

Новости спорта: Конор Макгрегор оспорит чемпионский титул с Хабибом Нурмагомедовым.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретится с бывшим обладателем титула Конором Макгрегором.

К поединку, который состоится 6 октября, UFC подготовила промо-ролик, опубликованый на странице организации.

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Новости спорта, UFC, Конор Макгрегор, Новости UFC, Хабиб Нурмагамедов.
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