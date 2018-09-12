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Ред Булл может подписать контракт с сыном Шумахера
11:00 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Мик Шумахер может дебютировать в Формуле-1
Ред Булл заинтересовался немецким гонщиком Формулы-3 Миком Шумахером и намерен подписать с ним контракт, включив в свою программу поддержки молодых пилотов, сообщает Motorsport.
Команда намерена заключить соглашение с сыном Шумахера сразу до 2020 года. По условиям договора, Мик сможет участвовать в молодежной моносерии Формула-2 или дебютировать в Формуле-1 в составе Торо Россо.
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