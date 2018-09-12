Ред Булл может подписать контракт с сыном Шумахера

Ред Булл заинтересовался немецким гонщиком Формулы-3 Миком Шумахером и намерен подписать с ним контракт, включив в свою программу поддержки молодых пилотов, сообщает Motorsport.

Команда намерена заключить соглашение с сыном Шумахера сразу до 2020 года. По условиям договора, Мик сможет участвовать в молодежной моносерии Формула-2 или дебютировать в Формуле-1 в составе Торо Россо.