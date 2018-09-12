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Ред Булл может подписать контракт с сыном Шумахера

Мик Шумахер
11:00 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Мик Шумахер может дебютировать в Формуле-1

Ред Булл заинтересовался немецким гонщиком Формулы-3 Миком Шумахером и намерен подписать с ним контракт, включив в свою программу поддержки молодых пилотов, сообщает Motorsport.

Команда намерена заключить соглашение с сыном Шумахера сразу до 2020 года. По условиям договора, Мик сможет участвовать в молодежной моносерии Формула-2 или дебютировать в Формуле-1 в составе Торо Россо.

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Новости спорта, Автоспорт, Мик Шумахер, Новости автоспорта, Формула-1.
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