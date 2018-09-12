Спорт, Другие https://telegraf.com.ua/sport-cat/drugie-vidyi/4479546-v-red-bull-prokommentirovali-sluhi-ob-interese-k-syinu-shumahera.html
В Red Bull прокомментировали слухи об интересе к сыну Шумахера
14:47 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Австрийская команда не контактировала с 19-летним немцем
Куратор молодежной программы Red Bull Хельмут Марко опроверг появившуюся ранее информацию об интересе австрийской конюшни к сыну Михаэля Шумахера Мику. Слова Марко приводит Autobild:
«Его нет в нашем списке, и мы с ним даже не контактировали».
Напомним, руководители Формулы-1 надеятся, что Шумахер-младший все же окажется в «Королевской серии».
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