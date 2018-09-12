В Red Bull прокомментировали слухи об интересе к сыну Шумахера

Куратор молодежной программы Red Bull Хельмут Марко опроверг появившуюся ранее информацию об интересе австрийской конюшни к сыну Михаэля Шумахера Мику. Слова Марко приводит Autobild:

«Его нет в нашем списке, и мы с ним даже не контактировали».

Напомним, руководители Формулы-1 надеятся, что Шумахер-младший все же окажется в «Королевской серии».