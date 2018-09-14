День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 14.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Футзал. Женская сборная Украины победила Беларусь в отборе на Евро-2019
Футзал. Женская сборная Украины победила Беларусь в отборе на Евро-2019
Новости: Баскетбол. Украина - Испания: где смотреть матч
Баскетбол. Украина - Испания: где смотреть матч
Новости: Названа дата боя Гвоздик - Стивенсон
Названа дата боя Гвоздик - Стивенсон
Новости: Символическая сборная тренеров Лиги чемпионов от УЕФА
Символическая сборная тренеров Лиги чемпионов от УЕФА
X

Украинский пятиборец Тимощенко завоевал бронзу на чемпионате мира в Мексике

Павел Тимощенко
08:53 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости спорта: В пятиборье украинец занял 3-е место, набрав в финале 1429 очков.

Чемпион мира-2015 и серебряный призер Олимпиады-2016 украинец Павел Тимощенко стал бронзовым призером чемпионата мира-2018 в Мехико (Мексика).

В финале Тимощенко показал третий результат - 1429 очков.

Победил Джеймс Кук из Великобритании (1435), "серебро" досталось французу Валентину Праде (1435).

Денис Павлюк (1375) финишировал 25-м, Юрий Федечко (1347) - 33-м.

В 2019 году чемпионат мира по современному пятиборью пройдет в Будапеште (Венгрия).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости спорта, Павел Тимощенко, Пятиборье.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркие эмоции, красивые девушки и невероятный футзал: первый матч Украины в отборе на Евро 2019 (Фото)

Яркие эмоции, красивые девушки и невероятный футзал: первый матч Украины в отборе на Евро 2019 (Фото)
Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре
Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)

Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)
Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)

Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)
Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)

Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Украинец завоевал бронзовую медаль ЧМ по пулевой стрельбе Тренер Мотора объяснил причины поражения от ПСЖ в Лиге чемпионов Украинский биатлонист Жирный прокомментировал переезд в Россию

Последние новости

Продукты, которые уменьшат риск заболеваний сердца Игрок сборной Украины о переезде в Россию: Очень сложно смешивать спорт с политикой На Сару Джессику Паркер подали в суд за кражу украшений
Сегодня читают в спорте
01 Зинченко забил гол с отрицательного угла (Видео)
02 Суркис: Раньше я бы убрал Хацкевича
03 Игрок сборной Украины о переезде в Россию: Очень сложно смешивать спорт с политикой
04 Сидорчук: Сейчас на первом месте результат
05 Хирн: Если бы Поветкин совершил бы какую-то провокацию, то все билеты разобрали
Новости сегодня
10:25 Киевский патриархат рассказал, кто может возглавить единую поместную церковь в Украине
10:18 Башир дал прогноз на бой Джошуа - Поветкин
10:12 Труба заявил о телефонных угрозах его жене
10:09 Украинец Коростылев - чемпион мира в скоростной стрельбе из пистолета
10:04 Мода 2018: лучшие прически и стрижки на осень для коротких и длинных волос (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: РПЦ срочно созывает заседание Синода из-за Украины
РПЦ срочно созывает заседание Синода из-за Украины
Новости: Ситуация в ООС: 37 вражеских обстрелов, боевики применили минометы
Ситуация в ООС: боевики применили минометы
Новости: СМИ: Манафорт готов пойти на сделку со следствием
СМИ: Манафорт готов пойти на сделку со следствием
Новости: Рецепт дня: салат из краснокочанной капусты с яблоками и грецкими орехами
Рецепт дня: салат из краснокочанной капусты с яблоками и грецкими орехами
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь