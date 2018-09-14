Украинский пятиборец Тимощенко завоевал бронзу на чемпионате мира в Мексике

Чемпион мира-2015 и серебряный призер Олимпиады-2016 украинец Павел Тимощенко стал бронзовым призером чемпионата мира-2018 в Мехико (Мексика).

В финале Тимощенко показал третий результат - 1429 очков.

Победил Джеймс Кук из Великобритании (1435), "серебро" досталось французу Валентину Праде (1435).

Денис Павлюк (1375) финишировал 25-м, Юрий Федечко (1347) - 33-м.

В 2019 году чемпионат мира по современному пятиборью пройдет в Будапеште (Венгрия).