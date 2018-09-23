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Мотор проиграл Скьерну в гандбольной Лиге чемпионов
20:39 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Запорожские гандболисты уступили во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.
Запорожский "Мотор" проиграл матч второго тура Лиги чемпионов. Выездной поединок против "Скьерна" завершился поражением украинских гандболистов со счетом 33:37.
Лига чемпионов. Второй тур
"Скьерн" (Дания) - "Мотор" (Украина)– 37 : 33(14:19)
Напомним, в первом туре украинский клуб проиграл французскому ПСЖ и теперь занимает последнюю строчку в турнирной таблице группы B.
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