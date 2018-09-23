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Мотор проиграл Скьерну в гандбольной Лиге чемпионов

"Скьерн" - "Мотор"
20:39 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: ГК Мотор

Новости спорта: Запорожские гандболисты уступили во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

Запорожский "Мотор" проиграл матч второго тура Лиги чемпионов. Выездной поединок против "Скьерна" завершился поражением украинских гандболистов со счетом 33:37.

Лига чемпионов. Второй тур

"Скьерн" (Дания) - "Мотор" (Украина)– 37 : 33(14:19)

Напомним, в первом туре украинский клуб проиграл французскому ПСЖ и теперь занимает последнюю строчку в турнирной таблице группы B.

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Новости спорта, Гандбол, Гандбольная лига чемпионов, ГК Мотор, Новости гандбола.
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