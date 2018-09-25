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Определен чемпион Украины по снукеру 2018

Владислав Вишневский
19:24 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Чемпионат Украины по снукеру прошел во Львове 21-24 сентября.

Чемпионом Украины по снукеру стал Владислав Вишневский. Соревнования завершились 24 сентября во Львове. Всего в турнире участвовали 49 снукеристов.

В финальном матче Вишневский обыграл со счетом 5-2 Максима Столярчука.

Видео финального матча Вишневский - Столярчук

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Новости спорта, Бильярд, Вишневский - Столярчук, Владислав Вишневский, Снукер.
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