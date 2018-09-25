Определен чемпион Украины по снукеру 2018

Чемпионом Украины по снукеру стал Владислав Вишневский. Соревнования завершились 24 сентября во Львове. Всего в турнире участвовали 49 снукеристов.

В финальном матче Вишневский обыграл со счетом 5-2 Максима Столярчука.

Видео финального матча Вишневский - Столярчук