Спорт, Другие https://telegraf.com.ua/sport-cat/drugie-vidyi/4529894-opredelen-chempion-ukrainyi-po-snukeru-2018.html
Определен чемпион Украины по снукеру 2018
Новости спорта: Чемпионат Украины по снукеру прошел во Львове 21-24 сентября.
Чемпионом Украины по снукеру стал Владислав Вишневский. Соревнования завершились 24 сентября во Львове. Всего в турнире участвовали 49 снукеристов.
В финальном матче Вишневский обыграл со счетом 5-2 Максима Столярчука.
Видео финального матча Вишневский - Столярчук
Телеграф