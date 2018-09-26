Бой Макгрегора и Нурмагомедова рассудит один из лучших рефери в ММА

Спортивная комиссия в штате Невада назначила судейскую бригаду и рефери на поединок между Хабибом Нурмагомедовым (26-0) и Конором Макгрегором (21-3) на шоу UFC 229.

По информации портала MMAFighting.com, рефери в поединке будет Херб Дин. Судить очки бойцов назначена бригада Дерека Клири, Сола Д’Амато и Джуничиро Камиджо.

Напомним, поединок Макрегора и Нурмагомедова состоится на турнире UFC 229, 7 октября.