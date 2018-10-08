Боец UFC жестко раскритиковал Нурмагомедова и Макгрегора

Боец UFC Нейт Диас прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором.

"Это две маленькие с*чки: одному я надрал зад, другому отвесил леща. Я шлепнул Хабиба прямо на глазах его русских друзей, а он чуть не заплакал. Кто победитель? Я победитель", - сказал американец Нейт Диас.

Ранее Тони Фергюсон, комментируя бой Нурмагомедова с Макгрегором назвал обоих идиотами.