Боец UFC жестко раскритиковал Нурмагомедова и Макгрегора
Новости спорта: Нейт Диас прокомментировал поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.
Боец UFC Нейт Диас прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором.
"Это две маленькие с*чки: одному я надрал зад, другому отвесил леща. Я шлепнул Хабиба прямо на глазах его русских друзей, а он чуть не заплакал. Кто победитель? Я победитель", - сказал американец Нейт Диас.
Ранее Тони Фергюсон, комментируя бой Нурмагомедова с Макгрегором назвал обоих идиотами.